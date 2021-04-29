В Брянске суд отложил оглашение приговора бывшему главе ЖКХ Игорю Гинькину. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске суд отложил оглашение приговора бывшему председателю комитета ЖКХ городской администрации Игорю Гинькину. Его должны были вынести 29 апреля в суде Бежицкого района. Из-за болезни подсудимый не смог присутствовать на заседании, поэтому его перенесли на 13 мая, сообщает издание «Брянские новости».

Уголовное дело Игоря Гинькина рассматривали пятницу, 23 апреля, в Бежицком районном суде. Тогда прокурор потребовал приговорить к четырем годам колонии общего режима. Подсудимый отказался признать свою вину. Еще раньше он написал заявление об отставке.

Напомним, уголовное дело на чиновника завели по факту гибели трех женщин от нападений бездомных собак. Согласно версии гособвинения, возглавляемый Гинькиным городской комитета по ЖКХ плохо организовал работу по отлову, стерилизации и чипированию бродячих животных. Чиновника обвиняют в преступной халатности, повлекшей гибель растерзанных собаками трех женщин. Одна из них погибла в октябре 2019 года, другая − в мае 2020-го, третья − в июне того же года.

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