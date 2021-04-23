В Брянске прокурор потребовал приговорить Игоря Гинькина к четырем годам колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянске прокурор потребовал приговорить чиновника Игоря Гинькина, которого обвиняют в халатности, повлекшей смерть трех женщин, к четырем годам колонии общего режима.

Уголовное дело рассматривали пятницу, 23 апреля, в Бежицком районном суде. Чиновнику на два года могут запретить занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах власти. Ему также предстоит выплатить родственникам потерпевших по 300 тысяч рублей.

Игорь Гинькин отказался признать свою вину, сообщают «Новости Брянска». Еще раньше он написал заявление об отставке.

Напомним, уголовное дело завели по факту гибели трех женщин от нападений бездомных собак. Согласно версии гособвинения, возглавляемый Гинькиным городской комитета по ЖКХ плохо организовал работу по отлову, стерилизации и чипированию бродячих животных.

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