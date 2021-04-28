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Общество28 апреля 2021 21:04

Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2021 года в Брянске, когда состоится

«Комсомолка» узнала, когда состоится генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2021 года в Брянске
Анна ЛЕВКИНА
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7 мая в Брянске проведут генеральную репетицию Парада Победы.

7 мая в Брянске проведут генеральную репетицию Парада Победы.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Мы узнали, когда состоится генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2021 года в Брянске. Как оказалось, это произойдет вечером в пятницу, 7 мая.

Действо развернется на площади Ленина в Советском районе. Начало репетиции – в 19.00. Об этом корреспонденту "Комсомольской правде" в Брянске" рассказали в пресс-службе горадминистрации.

В 2021-м из-за пандемии коронавируса День Победы в Брянске отпразднуют в усеченном формате. Из массовых мероприятий оставили только торжественный марш по проспекту Ленина, легкоатлетическую эстафету "Дорогами памяти" и фейерверк.

Согласованный Роспотребнадзором марш стартует в 10.00 воскресенья, 9 мая. В нем примет участие личный состав воинских частей и подразделений Брянского гарнизона, воспитанники кадетских корпусов и "Юнармии".

Какие еще мероприятия запланированы на День Победы в Брянске, читайте в предыдущем материале "КП" по ссылке.

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