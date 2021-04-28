Салют на День Победы в Брянске 9 мая 2021 года: где посмотреть, в какое время начало

Мы выяснили, где и во сколько пройдет салют на День Победы в Брянске 9 мая 2021 года. Как оказалось, он состоится на Кургане Бессмертия в Советском районе. Начало - в 22.30.

В этом году из-за пандемии коронавируса празднования Дня Победы в городе пройдет в усеченном формате. Из массовых событий оставили только торжественный марш по проспекту Ленина и 76-ю легкоатлетическую эстафету «Дорогами памяти».

Акцию «Бессмертный полк» в 2021-м, как и годом ранее, проведут в онлайн-режиме.

Подробная программа праздничных мероприятий в Брянске на 9 мая 2021 года доступна в предыдущем материале «КП» по ссылке.

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