В Брянске простились с музыкальным продюсером Александром Матвеенковым

Автор фото: Юрий Бурносов.

В Брянске простились с известным музыкальным продюсером Александром Матвеенковым. Гражданская панихида прошла у морга городской больницы №1 днем в среду, 28 апреля. Ее посетили несколько сотен человек.

Действо началось около 11.00. В нем поучаствовал и главный редактор «Комсомольской правды» в Брянске» Виктор Киселев, который был знаком с Александром. По его словам у морга, собралось большое количество друзей и знакомых брянца. Приезжали из других городов и даже стран. Некоторые не виделись по 10-20 лет.

Александра Матвеенкова не стало вечером 26 апреля. Ему шел 50-й год. С августа 2020 года мужчина боролся с тяжелой болезнью - саркомой. Недавно он переболел коронавирусом. Из инфекционного госпиталя его выписали лишь в конце прошлой недели.

При жизни Александр занимался организацией концертов звезд разной величины и различных фестивалей. Продвигал молодых брянских музыкантов. Был преданным болельщиком брянского «Динамо». О его работе даже сняли короткометражный художественный фильм.

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