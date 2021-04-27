Скончался известный брянский продюсер Александр Матвеенков

Фото: vk.com, страница Андрея Никеенко.

В Брянске не стало известного музыкального продюсера Александра Матвеенкова. Печальной новостью поделились в соцсетях его друзья вечером в понедельник, 26 апреля.

Александр с августа прошлого года боролся с тяжелым недугом – саркомой.

В городе Александр «Пауль» Матвеенков известен организацией большого количества концертов звезд разной величины. Также он способствовал продвижению брянских музыкантов, сообщает телеканал «Городской».

Знакомые и друзья Александра, отзываются о нем, как о «человеке широкой души». Подчеркивают его отзывчивость и искренность. В их числе, к примеру, Кирилл Веркеенко.

«Я опечален... не стало моего доброго друга Александра Малыша Пауля, человека души широкой и бессребнической... человека, которого я в 2007-м называл на Вы, когда вписывался на его фест «Брянск-Бежица-Транзит», а это была нехилая сцена для молодых банд в Брянске... Саня мог уйти в минусы с концерта, но никогда не отказывал в проходке братве... человек-легенда, окутанный веселыми озорными байками о себе же. Очень грустно», - написал тот в социальных сетях.

И еще несколько комментариев:

«Дядя Саша был и останется самой значимой фигурой для Брянска!!! Спасибо за счастливое детство!!! Покойся с миром».

«Он делал то, о чем другие даже боялись думать. Мы просто шли по его стопам. Спасибо Саша. Прощай».

«Ушла эпоха Брянск Бежица Транзитов»

«Большой человек. Большая история обратной стороны нашего города. Он эту историю создавал... Объединил нас всех, по сути. Мы будем тебя помнить. Спи спокойно.

«Это очень грустная новость для нашего города и для всей рок движухи... Соболезную. Он пригласил нашу банду выступить на самый первый для нас концерт в Брянске... Помним, любим»

«Ушла легенда»

«Надеялся на лучшее, но... Прощай, брат!»

«Эпоха Брянска 20 века. Саня, ты был в ней, зачем так быстро и неожиданно?»