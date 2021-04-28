На майских праздниках в брянских детсадах откроют дежурные группы

В дополнительные майские выходные 2021 года в детсадах региона создадут дежурные группы. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В дополнительные майские выходные 2021 года в детских садах Брянской области создадут дежурные группы. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Дежурные группы будут функционировать с 4 по 7 мая. Именно эти дни указом президента сделали выходными в 2021-м – по просьбе Роспотребнадзора.

«Руководством каждого дошкольного образовательного учреждения будет принято решение, сколько групп нужно организовать, исходя из потребности работающих в эти дни родителей», – уточняют в сообществе оперштаба в Telegram-канале.

Правда, о принятом решении еще не в курсе в самих детсадах.

«Ждем приказа каждый день. Пока самим ничего неизвестно. Есть только предположения», – такое сообщение оставила воспитатель в чате одной из групп «Деснянских звездочек» Фокинского района Брянска, отвечая на вопросы родителей.

А вот школы в 4-7 мая будут закрыты. Решения об этом принимали на педсоветах.

Напомним, днем ранее «КП» в областном департаменте образования заявляли, что решение по вопросу открытия дежурных групп еще не принято. А в управлении образования горадминистрации предполагали, что, скорее всего, открытия подобных групп не будет. Ведь это противоречит новым санитарным правилам, согласно которым нельзя смешивать детей из разных групп.

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