Что известно о работе школ и детских садов на майские праздники 2021 в Брянске

Дежурные группы в детсадах мешают организовать новые нормы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мы выяснили, будут ли работать школы и детские сады на майские праздники 2021 в Брянске. Оказалось, что окончательного решения по этому вопросу пока нет. А примет его руководство области в ближайшие дни.

- Мы пока не получили официальный документ, где прописана специфика работы школ и детских садов на период майских праздников, - комментирует «КП» замначальника Управления образования Брянской горадминистрации Альберт Малкин. - Он должен поступить от областного департамента образования. На мой взгляд, раз дни не рабочие. Соответственно работа детских садов и школ в эти четыре дня - 4, 5, 6 и 7 мая - осуществляться не будет.

Специалист отметил, что, вероятнее всего, не будут открывать и дежурные группы в детских садах. Причина - противоречие новым санитарным правилам, действующим с января этого года.

- Открыть дежурные группы - не проблема, - продолжает Альберт Малкин. - Но мы же в пандемии! В начале пандемии, открывая такие группы, мы смешивали детей. Согласно новому СанПин, это недопустимо. Даже в школах сейчас стараемся запускать детей в разные входы! Понятно, что они все равно смешиваются. Но, по крайней мере, в одном актовом зале не собирается три класса одновременно. То же самое в детсадах. Утренники, к примеру, проводятся в группах и без родителей.

В департаменте образования и науки Брянской области «КП» пояснили, что решение по созданию дежурных групп в детсадах пока не принято. Решение в ближайшие дни примет «вышестоящее руководство».

Кстати, а федеральном уровне школам с 4 по 7 мая рекомендовали не работать. Учреждения дополнительного образования, вузы/ссузы - тоже.

- Работают только дежурные группы в детских садах в дополнительные выходные, - подчеркивал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Напомним, 4-7 мая объявил выходными президент Владимир Путин. Этому предшествовала просьба Роспотребнадзора. В подписанном указе уточняется, что дни станут нерабочими «с сохранением за работниками заработной платы».

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