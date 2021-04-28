Следователи завели уголовное дело после избиения подростка в Новозыбкове

Фото: кадр из опубликованного видео в vk.com.

По факту избиения несовершеннолетнего в брянском городе Новозыбков следователи завели уголовное дело. Об этом корреспонденту «Комсомольской правде» в Брянске» сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР утром в среду, 28 апреля.

Следственные органы усмотрели в инциденте статью «Истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии».

- Проводится расследование, устанавливаются обстоятельства случившегося, - добавил старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Александр Афонин.

Напомним, видеозапись избиения восьмиклассника школы №9 Новозыбкова опубликовали в соцсетях 27 апреля. Это сделали сами нападавшие. На записи видно, что подростка жестоко бьют толпой - руками и ногами, прыгают по спине. При этом девушки снимали это на камеру мобильного телефона.

По предварительной информации, избитого мальчика доставили в больницу. А позже отпустили домой, назначив лечение.

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