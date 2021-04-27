Брянская прокуратура проводит проверку после избиения школьника в Новозыбкове

Фото: кадр из видео.

Брянская прокуратура проводит проверку сообщения о том, что в Новозыбкове школьники избили своего сверстника.

- В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - говорят в пресс-службе областной прокуратуры. - По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, видео избиения подростка появилось в социальных сетях во вторник, 27 апреля. Изначально его опубликовали сами участники драки. Мальчишки, на вид им лет по 15, толпой избивали своего ровесника. Девушки снимали все это на камеру мобильного телефона.

Местные жители в избитом школьнике узнали ученика восьмого класса школы №9. После драки он попал в больницу. Но травмы оказались не слишком серьезными. Его отпустили лечиться дома.