В Брянске стартовали на месте будущего яблоневого саду у ТРЦ «Дубрава»

В Брянске во вторник, 20 апреля, начали работы на месте будущего сада памяти у торгового центра «Дубрава». Пресс-служба брянской городской администрации.

В Брянске во вторник, 20 апреля, начали работы на месте будущего сада памяти у торгового центра «Дубрава». Спецтехникой демонтировали бетонные плиты. Эти подземные конструкции здесь остались со времен Великой Отечественной войны.

Строители сейчас разбивают дорожки, устанавливают забор по периметру сада, строят ливневую канализацию, наводят порядок и делают благоустройство на территории со стороны улицы Фокина, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Скоро художники начнут разрисовывать подпорную стену. Они изобразят сити-арт. Сейчас делают скамейки и входную группу в сад.

Напомним, торжественная закладка сада состоится в десять часов утра 7 мая.

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