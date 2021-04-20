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Общество20 апреля 2021 15:26

В Брянске 7 мая заложат сад памяти

Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске 7 мая заложат сад памяти.

В Брянске 7 мая заложат сад памяти.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске около торгового центра «Дубрава» 7 мая заложат сад памяти. На пустующем участке справа от лестницы к Набережной волонтеры, общественники и руководители области высадят 200 деревьев.

Он станет напоминанием о героях, павших в годы Великой Отечественной войны, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В саду установят лавочки, украсят вход кованными конструкциями и проведут освещение.

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