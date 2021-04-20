В Брянске 7 мая заложат сад памяти.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Брянске около торгового центра «Дубрава» 7 мая заложат сад памяти. На пустующем участке справа от лестницы к Набережной волонтеры, общественники и руководители области высадят 200 деревьев.
Он станет напоминанием о героях, павших в годы Великой Отечественной войны, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
В саду установят лавочки, украсят вход кованными конструкциями и проведут освещение.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».