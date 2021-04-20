В Брянске 7 мая заложат сад памяти. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске около торгового центра «Дубрава» 7 мая заложат сад памяти. На пустующем участке справа от лестницы к Набережной волонтеры, общественники и руководители области высадят 200 деревьев.

Он станет напоминанием о героях, павших в годы Великой Отечественной войны, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В саду установят лавочки, украсят вход кованными конструкциями и проведут освещение.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».