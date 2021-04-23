Жители брянских Клинцов начали самостоятельно ремонтировать перекрестки

Фото: vk.com, сообщество "Подслушано Клинцы (region_32)".

В брянском городе Клинцы местные жители начали самостоятельно ремонтировать перекрестки. Один из них - на пересечении улиц Кирова и Союзной - приводили в порядок в пятницу, 23 апреля. Об этом свидетельствуют снимки, отлетевшие социальные сети.

«Пересечение Союзной и Кирова. Ремонтируем дороги своими силами. И так везде по городу, и по центральным дорогам и около домов... Когда же власти города будут хоть что-то делать для народа!?», - недоумевает автор поста.

Из опубликованных фотографий видно, как местный житель подогнал к разбитой дороге автомобиль с прицепом. И сбрасывает в яму строительный материал.

Инцидент активно обсуждают пользователи в комментариях. И замечают, что улицы Кирова и Союзная идут параллельно и не пересекаются. Соответственно дорогу латали немного в другом месте.

«Респект мужику. Молча взял и сделал вещи, а не кормил обещаниями», - пишет Дима Шлык.

«За сосны кипишь поднимают на Трудке, лучше дороги бы сделали, каждый год налог и толку», - замечает Алекс Кашников.

«Ремонт участка должны были сделать теплосети после последнего перекопа. Как на Союзной между Мира и Патрисой», - замечает Дима Матюханов.

«А что еще остается делать? Ямы все больше, а ремонта не предвидится. У нас по микрорайону пройти невозможно, дорог возле домов просто нет, администрация ссылается на ЖКХ, якобы придворовая территория, они должны дороги делать, а ЖКХ отправляет в администрацию. Замкнутый круг какой-то…», - сетует Елена Володина.

«Следует писать коллективные жалобы: в администрацию города, ГИБДД, Роспотребнадзор, прокуратуру и суд. Собирать ответы и по результатам выходить сначала на областную власть, а затем на федеральную», - советует Светлана Шрамченко.

Кстати, нашлись и те, кого не порадовала самодеятельность активистов. Процитируем:

«Привлечь к уголовной ответственности за самоуправство этого чистоплюя!»

«А что это он там сбрасывает? А может быть ... он диверсию готовит???? В вдруг взорвется все?! И это уже не шутка!!!»

Кстати, похожим способом в конце марта чинили разбитую дорогу в брянских Белых Берегах. Тогда к работам привлекли детей. Школьники таскали мешки и ведра с кусками асфальта. А содержимое высыпали в ямы у переезда ГРЭС.

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