В Брянске школьники отремонтировали разбитую дорогу

Фото: скриншот видео, опубликованного в сообществе "Белые Берега".

В Брянске во время весенних каникул школьников привлекли к дорожным работам. Видео с работающими детьми появилось в социальных сетях 27 марта. «В опеку и в прокуратуру это видео! А там расскажут организатору, как привлекать к дорожным работам несовершеннолетних!», «Не вижу ни одного взрослого!», «Что за эксплуатация?» – заполонили комментариями соцсети.

«Комсомольская правда» в Брянске» пообщалась с председателем общественной организации, которая своими силами проводила ремонт, Василием Шаматриным и узнала подробности.

«Никому нет дела!»

Гудок тепловоза на так называемом ГРЭСовском переезде слышится редко, а вот ворчания водителей – ежедневно и многократно. Дело в том, что участок давно разбит. На дороге образовались ямы и выбоины. Глубина некоторых достигает едва ли не 40 сантиметров! А еще – торчащая металлическая арматура, которая повредила не один автомобиль. При этом должного внимания объекту не уделяет ни владелец, ни местная власть. В июле 2020-го на дороге выполнили точечный ремонт. Однако нового асфальта не хватило и на пару месяцев. А весной вместе со снегом сошел и он.

– Переезд принадлежит «РЖД», но ветка уходит на бывшую ГРЭС, – поясняет Василий Шаматрин. – Раньше там было локомотивное депо, которое сейчас находится в аренде у некого предпринимателя. Туда периодически заталкивают локомотивы и их ремонтируют.

Повторный ремонт участка запланирован, ориентировочно, на конец апреля. По крайней мере, об этом заявляют в Белобережской администрации.

– Мы не можем участвовать в ремонтных работах на объекте, – комментирует «КП» начальник пресс-службы Брянской горадминистрации Наталья Гомонова. – Как и все железнодорожные переезды, данный находится в ведении «РЖД». Мы лишь перенаправляем жалобы населения и помогаем в информировании.

Однако в самой компании от комментариев воздержались. Общаться согласились только через официальный запрос. А ответ на него будет готов минимум через неделю.

Спасибо – «пчелкам»

Школьные каникулы, теплая солнечная погода. Ребятам выдали мешки и ведра со старым асфальтом. Детей сопровождал один взрослый.

Мальчишкам постарше поручили раздробить большие куски. А ребятам помладше предстояло разравнивать высыпанный в ямы стройматериал. Все это сняли на камеру, смонтировали ролик. На следующий день он набрал тысячи просмотров.

– На базе нашей организации создан детский сектор, – рассказывает Василий. – Своих подопечных мы условно зовем «пчелками». Эти подростки позитивные, занимаются спортом, активно включаются в любую работу. Каждый родитель написал заявление, в котором разрешал задействовать их чад в проводимых нами работах и акциях. Недавно, например, очистили от мусора канаву и мастерили наравне со взрослыми мост через реку Понемель.

После работ юных помощников поощряют. Где-то финансово, где-то сладкий стол накроют. Деньги берут из членских взносов общественной организации.

Есть в Белых Берегах и антипод «пчелкам» – «мухи». Эта группа подростков ворует в супермаркетах, употребляет спиртное, курит, хулиганит. Детьми занимается полиция, органы опеки, комиссия по делам несовершеннолетних… Правда, результата от этой работы видно мало.

– Родителей детей даже не штрафуют! – сетует руководитель общественников. – И что мы получаем? В свои 14 лет подросток понимает, что воровство и хулиганство – безнаказанно. И он чувствует себя в приоритете перед сверстниками. Так быть не должно. Потому мы и решили работать с детьми самостоятельно.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».