Жители Брянской области продолжают жаловаться на обманувших их патологоанатомов

В Брянске 7 апреля задержали 11 врачей-патологоанатомов и 7 сотрудников ритуальных агентств. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

Жители Брянской области, пострадавшие от действий патологоанатомов областной больницы №1, продолжают жаловаться в правоохранительные органы. Граждане обращаются по разным каналам и рассказывают о новых фактах вымогательств.

– В данный момент следователи работают над расширением дела, – рассказали «КП-Брянск» в СУ СК России по Брянской области. – Проверяют новую информацию за более широкий период времени. Поступают дополнительные сведения от жителей региона, в том числе через интернет-приемную следственного управления, через социальные сети и другие источники.

Напомним, в Брянске 7 апреля задержали 11 врачей-патологоанатомов и 7 сотрудников ритуальных агентств. Их обвиняют в мошенничестве с досрочной выдачей тел родственникам умерших. За свою работу они незаконно требовали от 3 000 до 7 000 рублей.

По словам пострадавших, медработники узнавали от ритуальных агентов время захоронения и, пользуясь тяжелым эмоциональным состоянием родственников, вымогали у них деньги за то, чтобы вовремя отдавать тела для погребения.

Удалось выяснить, что с декабря 2020 года по январь 2021-го удалось обмануть не менее 87 человек. За это время организованная группа получила не менее 434 тысяч рублей.

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