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Общество13 апреля 2021 11:05

Экс-заместитель брянского губернатора Александр Резунов стал главой Мглинского района

В правительстве региона он работал с 2014 года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В сентябре 2020 года уволился по собственному желанию после смертельного ДТП, которое устроил его сын.

В сентябре 2020 года уволился по собственному желанию после смертельного ДТП, которое устроил его сын.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Резунов приступил к исполнению обязанностей главы администрации Мглинского района. Об этом сообщает издание «Брянские известия» со ссылкой на местный райсовет.

Напомним, Александр Резунов с 2014 года работал в правительстве Брянской области. В октябре 2016 года был назначен на должность вице-губернатора. В сентябре 2020 года уволился по собственному желанию после резонансного ДТП, которое устроил его сын.

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