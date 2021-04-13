Экс-заместитель брянского губернатора Александр Резунов стал главой Мглинского района

В сентябре 2020 года уволился по собственному желанию после смертельного ДТП, которое устроил его сын. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Резунов приступил к исполнению обязанностей главы администрации Мглинского района. Об этом сообщает издание «Брянские известия» со ссылкой на местный райсовет.

Напомним, Александр Резунов с 2014 года работал в правительстве Брянской области. В октябре 2016 года был назначен на должность вице-губернатора. В сентябре 2020 года уволился по собственному желанию после резонансного ДТП, которое устроил его сын.

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