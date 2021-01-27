В Брянске сыну Резунова дали 6,5 лет колонии за смертельное ДТП

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске в среду, 27 января, вынесли приговор сыну бывшего вице-губернатора Максиму Резунову. Его осудили на 6,5 лет колонии общего режима. На 2,5 года осужденного лишили водительских прав. Приговор вынесли в Советском районном суде.

В суде установили, что пьяный водитель "Фольксвагена Туарег" в ночь с 17 на 18 сентября столкнулся с "Тойотой Вилл". Авария случилась на перекрестке проспекта Ленина и улицы Горького. После ДТП Максим Резунов скрылся с места аварии.

Водитель "Тойоты" скончался в больнице.

- Приговор пока не вступил в законную силу, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Напомним, почти сразу после аварии с участием сына вице-губернатор Александр Резунов подал в отставку. Его полномочия распределили среди других заместителей главы региона. Сейчас эта должность и вовсе может исчезнуть.

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