Руководителя группы брянских патологоанатомов заключили под стражу

В Брянске 7 апреля задержали 18 человек: сотрудников морга областной больницы №1 и работников похоронных агентств. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянске заведующего патологоанатомическим отделением областной больницы №1, руководителя группы патологоанатомов, подозреваемых в мошенничестве с выдачей тел умерших, заключили под стражу. Также избрали меру пресечения остальным фигурантам уголовного дела по факту совершения мошенничества организованной группой в крупном размере. Об этом сообщили в четверг, 8 апреля, в региональном управлении следственного комитета России.

– По ходатайству следователей заведующему патологоанатомическим отделением судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одной из его подчиненных, а также двум лицам, оказывавшим ритуальные услуги, – мера пресечения в виде запрета определенных действий, состоящая в запрете на общение с другими участниками по делу, ограничении пользования средствами коммуникации, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

Остальным 14-ти подозреваемым также назначили меры пресечения. Некоторые из них оставлены под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Другие получили меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.

Напомним, в Брянске 7 апреля задержали 18 человек: сотрудников морга областной больницы №1 и работников похоронных агентств. Их подозревают в незаконном получении от родственников усопших денег за ускоренную выдачу тел.

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