Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске капитальный ремонт начался на 19 дорогах из 28, которые собираются привести в порядок в этом году. На Радице-Крыловке на улицах Ленина и Орджоникидзе ведут геодезическую съемку. На улицах Пушкина, Димитрова, Уральской, Загородной, Бузинова, Островского, Ольховской, переулках Металлистов, Загородном, проспекте Московском подрядчики обследовали надземные и подземные коммуникации, зеленые насаждения.

На улице Семашко смонтировали новое светодиодное освещение, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. На улице Желябова освещения устроили наполовину, устанавливают фонари и на Степной. В переулке Осоавиахима и на улице Володарского приступили к демонтажу бордюров и устройству новых тротуаров. На проспекте Станке Димитрова сфрезеровали старый асфальт на площади больше 14 тысяч квадратных метров.

Самый большой объем работ выполнили на улице Ульянова.

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