В Брянске расширяют улицу Ульянова

В Брянске в текущем сезоне капитально отремонтируют 28 дорог. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске приступили к капитальному ремонту городских дорог. На данный момент наибольший объем работ дорожники выполнили на участке улицы Ульянова от улицы 3-го Интернационала до Первомайского моста. Подрядчики расширили проезжую часть почти на 1 700 квадратных метров.

С дороги сняли старый асфальт на площади 4 800 квадратных метров. На улице на 60 процентов обновили наружное освещение. Ульянова стала одной из восьми брянских дорог, где в 2021 году уложат новую ливневку. Сейчас уже сделали около 80 процентов ливневой канализации.

В Брянске в текущем сезоне капитально отремонтируют 28 дорог. Все объекты уже проторгованы, определены подрядные организации. По состоянию на 5 апреля, к активным работам приступили на 19 дорогах. На ряде улиц ведется геодезическая съемка и обследование коммуникаций.

На улице Семашко полностью сделали новое освещение. На улице Желябова и на Степной монтаж светильников продолжается. На переулке Осоавиахима и улице Володарского готовятся делать тротуары и демонтируют бортовые камни.

На проспекте Станке Димитрова подрядчики сфрезировали старый асфальт на площади более 14 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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