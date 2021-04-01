Гибель рыбы в пруду брянской Суземки связали с засушливым летом

Фото: vk.com, сообщество "Подслушано Суземка". Автор: Ирина Приходкина.

Массовая гибель рыбы в пруду брянского поселка Суземка, по предварительным данным, связана с засушливым летом. Об этом заявляют специалисты местной администрации и департамента природных ресурсов Брянской области.

По уточненной информации, место ЧП – это пруд «Авангард» на реке Горемля. Гидротехническое сооружение находится в собственности администрации Суземского района.

– На месте гибели водных биоресурсов работают специалисты департамента, Росрыболовства, администрации Суземского района, полицейские, – рассказывают в департаменте природных ресурсов. – При осмотре характерных следов загрязнения водного объекта не обнаружили.

Возможной причиной гибели рыбы называют заморные явления, то есть смерть в результате кислородного голодания. Оно возникает из-за недостатка или полного отсутствия растворенного в воде кислорода.

– В случае выявления фактов загрязнения водного объекта, виновных лиц привлекут к ответственности, – добавляют в ведомстве.

В администрации Суземского района уточняют, что инцидент может быть связан с засушливым летом. Тогда уровень воды в водоеме резко снизился – больше чем на два метра.

Напомним, о массовой гибели рыбе в Суземке стало известно 1 апреля из соцсетей. По данному факту собственную проверку проводит прокуратура.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».