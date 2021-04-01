Массовую гибель рыбы в брянской Суземке проверит прокуратура

Фото: vk.com, сообщество "Суземка. Онлайн".

В четверг, 1 апреля, в соцсетях сообщили о массовой гибели рыбы в Суземском районе Брянской области. К проверке этой информации приступила прокуратура.

Автор тревожного поста уточнил, что случай произошел в озере Авангард. Это в четырех километрах от железнодорожной станции «Суземка».

«Кто виновен в гибели рыбы? Наказание будет и кому?», – задается вопросами автор.

Инцидент активно обсуждают пользователи в комментариях.

На сообщения СМИ уже отреагировали в прокуратуре Брянской области, инициировав проверку.

– Будут изучены вопросы полноты и своевременности мер в рамках осуществления полномочий по охране водных биологических ресурсов, – уточняют в пресс-службе.

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