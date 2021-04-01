Экс-начальника брянского паспортно-визового сервиса арестовали на два месяца

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Обвиняемому в особо крупном мошенничестве экс-начальнику брянского филиала "Паспортно-визового центра" МВД избрали меру пресечения. Его арестовали на два месяца. Об этом корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Ходатайство следователей суд рассмотрел в среду, 31 марта.

Напомним, Геннадий Медведев провернул аферу в 2018 году. Тогда он заключил фиктивный договор со своей родственницей, зарегистрированной как ИП. И с февраля по октябрь на счет последней поступали деньги за оформление патентов и постановку на миграционный учет иностранцев. В реальности же эту работу выполняли другие люди - сотрудники филиала. А распоряжение об этом дал их руководитель. Впоследствии мужчина присвоил больше полутора миллионов рублей.

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