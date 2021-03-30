В Брянске задержали бывшего руководителя паспортно-визового сервиса

Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянске задержали бывшего руководителя паспортно-визовой службы. Его подозревают в мошенничестве с постановкой на миграционный учет иностранных граждан. Предварительно установлено, что в течение двух лет задержанный работал директором регионального филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России.

Он поручал своим подчиненным ставить на миграционный учет иностранных граждан от имени своей родственницы – индивидуального предпринимателя. Специально для этого он заключил с ней фиктивный договор на данный вид деятельности. Плата за услуги поступала на счет предпринимательницы. Имея доступ к банковской карте, задержанный похитил с этого счета 1 миллион 552 тысячи рублей.

– Факт противоправных действий был выявлен в ходе совместных оперативных мероприятий службы собственной безопасности УМВД России по Брянской области, УФСБ России по Брянской области, во взаимодействии с ГУСБ МВД России и при силовой поддержке Управления Росгвардии по Брянской области, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Следственные органы возбудили на подозреваемого уголовное дело за мошенничество. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершенное преступление суд может назначить до 10 лет лишения свободы, рассказали в СУ СК России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».