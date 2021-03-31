Футболисты брянского «Динамо» тренировались на стадионе «Десна»

Футболисты брянского «Динамо» провели тренировку на стадионе "Десна". Фото: ФК "Динамо Брянск".

Футболисты брянского «Динамо» провели тренировку на стадионе "Десна". Спортсмены и тренеры довольны состоянием газона. Натуральное покрытие стадиона позволяет качественно готовиться к оставшимся матчам Первенства. Тренировку посетил президент ФК "Динамо-Брянск" Сергей Тимошенко. Он пообщался с игроками и наставниками команды, сообщили в официальной группе клуба.

До окончания сезона большая часть тренировок пройдет именно на этом стадионе. В распоряжении футбольной команды будут тренажерный зал и бассейн.

Напомним, во вторник, 30 марта, на учебно-тренировочной базе «Динамо» состоялась встреча учредителей клуба с руководством и футболистами. Перед брянской футбольной командой «Динамо» поставили задачу остаться в Футбольной Национальной Лиге. Впереди у брянских динамовцев ближайшие футбольные матчи с «Шинником» и «Торпедо».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».