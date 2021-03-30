У футбольного клуба«Динамо Брянск» есть шансы остаться в Национальной Лиге

Перед брянской футбольной командой «Динамо» поставили задачу остаться в Футбольной Национальной Лиге. Фото: ФК "Динамо Брянск".

Перед брянской футбольной командой «Динамо» поставили задачу остаться в Футбольной Национальной Лиге. Тренер Евгений Перевертайло, который будет возглавлять тренерский штаб до конца сезона, должен предпринять все усилия, чтобы команда уверенно, на позитиве и с максимальной самоотдачей провела оставшиеся девять матчей сезона, набрала необходимое количество очков. Такую задачу перед футболистами поставил президент футбольного клуба, заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко. Встреча на учебно-тренировочной базе «Динамо» учредителей клуба с руководством и футболистами состоялась 30 марта. Об этом сообщили в официальной группе клуба в соцсетях.

- Шансы на сохранение прописки в лиге остаются, ведь впереди будет разыграно 27 очков, - сказал президент ФК «Динамо-Брянск» Сергей Тимошенко. - Правительство области готово выполнять просьбы и пожелания команды, чтобы ничто не мешало игрокам концентрироваться на подготовке к играм.

По словам президента футбольного клуба, в ближайшее время для тренировок задействуют даже натуральный газон реконструированного стадиона «Десна». Это даст возможность качественно готовить поле стадиона «Динамо» к домашним матчам команды.

Впереди у брянских динамовцев футбольные матчи с «Шинником» и «Торпедо». Учредители клуба ФК «Динамо-Брянск» попросили игроков набрать максимальное количество очков.

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