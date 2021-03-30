В Брянске обманутым дольщикам предложили варианты покупки жилья

В Брянске застройщики предложили обманутым дольщикам, вложившим свои деньги в строительство жилого дома по проспекту Станке Димитрова, варианты приобретения жилья. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске застройщики предложили обманутым дольщикам, вложившим свои деньги в строительство жилого дома по проспекту Станке Димитрова, варианты приобретения жилья.

Застройщики представили широкий спектр проектов жилищного строительства различных типов и классов жилья с учетом возможных бонусов и акций. Люди могут приобрести жилье как в уже реализованных проектах, так и в объектах, которые планируют ввести в эксплуатацию в 2021–2022 годах. Совещание по этому вопросу прошло в субботу, 27 марта, в департаменте строительства Брянской области.

Сформировали рабочую группу, представители которой консультируют каждого дольщика индивидуально и помогают оформлять и подавать документы в Фонд для получения выплат. Чтобы обманутые жители области получили деньги как можно скорее, с 31 марта банк начнет принимать документы на выплату компенсаций по проблемному объекту, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

Напомним, губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал, что в конце марта начнут выплачивать компенсации обманутым дольщикам Брянска. Их 221 человек. Они купили квартиры в строящейся 16-этажке по Станке Димитрова в Советском районе. Дом возводила фирма «Комфорт», которую в итоге признали банкротом. 22 марта в правительстве Брянской области состоялась встреча с обманутыми людьми.

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