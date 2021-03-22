Брянским обманутым дольщикам начнут выплачивать компенсации в конце марта

Решение о выделении денег принял наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков 17 марта. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ориентировочно, в конце марта начнут выплачивать компенсации последним обманутым дольщикам Брянска. Их 221. Ранее эти люди купили квартиры в строящейся 16-этажке по Станке Димитрова в Советском районе. Дом возводила фирма «Комфорт», которая обанкротилась. 22 марта пострадавшую сторону пригласили в областное правительство на диалог со властью.

Решение о выделении денег принял наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков 17 марта. Тогда зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин объявил о восстановлении прав дольщиков в шести субъектах, в том числе Брянской области. В итоге обманутые строительной компанией брянцы получат компенсацию. Эти деньги они смогут вложить в покупку нового жилья.

В пресс-центре правительства Брянской области обсуждали особенности получения назначенных выплат. Уточнялось, что их размер на 30 процентов превысит изначальные вложения. В каждом случае оценивать ущерб будут в индивидуальном порядке. Но, как подчеркивалось, исходя из рыночной стоимости «квадрата» жилья на первичном рынке.

Встреча с обманутыми дольщиками, представителями власти и прессой началась в 11.20 в понедельник, 22 марта. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Кстати, сами дольщики не в полной мере довольны выделяемыми им компенсациями. Дело в том, что на вырученные деньги они не смогут приобрести равнозначное жилье. В их числе Оксана Кожбакова.

- Покупала квартиру у застройщика в ипотеку, - жалуется женщина. - А потому пришлось последние годы выплачивать проценты банку. Но жилья по-прежнему нет! Чувствую себя обманутой. Считаю, что дольщики должны получить не компенсации, а готовые квартиры!

Потому горожанка интересовалась, существует ли возможность достроить дом на Станке Димитрова. Как оказалось, такой сценарий маловероятен. Для завершения строительства потенциальному инвестору потребуется примерно 500 миллионов рублей. Желающих заходить на объект с миллионными долгами нет. Любопытно, ранее о намерении достроить проблемный дом заявлял брянский бизнесмен Роман Семиохин. Однако его в августе 2020-го объявили в международный розыск. Это связано с незаконным проведением азартных игр.

Губернатор Александр Богомаз отметил, что со своей стороны сделал все возможное. Дополнительных рычагов влияния на ситуацию у власти нет. Соответственно и рассчитывать на дополнительные средства не стоит:

- Вы получили даже больше вложенного в 2018-2019 годах! Да, цены на жилье выросли. Но власть сделала все от нее зависящее, чтобы права дольщиков восстановили. В России около трех тысяч подобных объектов. А компенсацию получаете вы. И не через год-два, а сейчас. Компенсация соизмерима с тем, если бы вы открыли вклад в банке и получили проценты.

Тем не менее, обманутым дольщикам пообещали оказать содействие в приобретении нового жилья на полученную компенсацию. Для пострадавших брянцев и представителей строительных компаний, которые недавно сдали, либо в 2021 году сдадут дома, организуют встречу. И попытаются договориться о продаже квартир оптом и, соответственно, по сниженным ценам. На проработку вопроса отвели две недели.

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