Брянские Клинцы вновь возглавил бывший мэр Сергей Евтеев

Брянские Клинцы вновь возглавил старый мэр Сергей Евтеев. Фото: личная страница в соцсетях Сергея Евтеева.

Во вторник, 30 марта, в Клинцах во время внеочередного заседания городского Совета народных депутатов главой городской администрации выбрали Сергея Евтеева. На должность его назначили на срок полномочий Клинцовского городского Совета народных депутатов 7-го созыва.

Депутаты выбирали из пяти кандидатур. Претендовали на данный пост три заместителя главы Клинцовской горадминистрации Людмила Лубская ,Ольга Раввина, Анастасия Батракова(она сняла свою кандидатуру по заявлению).Также за должность главы городской администрации боролись начальник управления региональной политики департамента внутренней политики Брянской области Максим Гудов, начальник отдела по работе с органами местного самоуправления и мониторинга социально-политической ситуации департамента внутренней политики Брянской области Евгений Халецкий, бывший мэр Клинцов Сергей Евтеев. Депутаты единогласно проголосовали за Сергея Евтеева, сообщает издание «Клинцы.Инфо».

Напомним, пост главы городской администрации освободился в конце января. Тогда досрочно сложил свои полномочия Федор Сушок.

Сергей Евтеев занимал должность главы Клинцовской городской администрации с января 2015 года. С 2004-го по 2009 год он был депутатом Клинцовского горсовета.

Он руководил Клинцами, пока не стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. По одному чиновника обвиняли в растрате бюджетных денег. Для Евтеева тогда все закончилось благополучно. Суд не нашел состава преступления и признал чиновника невиновным.

Однако через месяц ему предъявили еще одно обвинение. По версии следствия, мэр Клинцов заключил муниципальный контракт на ремонт дорог. Деньги перечислили исполнителю. Но правоохранители тогда предположили, что расценки по контракту были завышенными. По этому уголовному делу его также оправдали.

Сергей Юрьевич Евтеев родился в 1972 году в Клинцах. После окончания Курского медицинского университета возвратился в родной город. Работал заведующим филиалом ГУП «Клинцыфарм». Избирался депутатом городского Совета третьего созыва.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».