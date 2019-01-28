Суд оправдал бывшего мэра Клинцов, подозреваемого в превышении полномочий

СЕГОДНЯ 15:39 2019-01-28T15:39:47+03:00

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Суд признал невиновным в превышении полномочий бывшего мэра Клинцов Сергея Евтеева. Оправдательный приговор вынесли в городском суде 24 января из-за "отсутствия события преступления".

Напомним, Сергей Евтеев был осужден за растраты бюджетных средств, выделенных на снос аварийного дома, в январе 2018-го. Через месяц бывшему чиновнику предъявили еще одно обвинение.

По версии следствия, мэр Клинцов заключил муниципальный контракт на ремонт дорог. Деньги перечислили исполнителю. Но правоохранители предположили, что расценки по контракту были завышенными.

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