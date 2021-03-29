В Брянской области осудили чиновницу за закупку квартир для детей-сирот

В домах обнаружили различные строительные дефекты, неисправность газового оборудования и другие недочеты. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянской области осудили чиновницу за превышение должностных полномочий при закупке квартир для детей-сирот. Комаричский районный суд в понедельник, 29 марта, вынес обвинительный приговор бывшей замглавы администрации Комаричского района. Женщине дали 1 год 6 месяцев лишения свободы условно. Также ее на два года лишили права занимать руководящие государственные и муниципальные должности.

Напомним, с 2017 по 2019 годы обвиняемая отвечала за приобретение квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Суд установил, что чиновница знала о частичном несоответствии нового жилья техническому заданию, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В домах обнаружили различные строительные дефекты, неисправность газового оборудования и другие недочеты. Тем не менее, замглавы администрации подписала акты приема-передачи 10 квартир на общую сумму свыше 9 миллионов рублей. Кроме этого, комаричская администрация приобрела 13 квартир по ценам, которые превысили рыночную на 2,2 миллиона рублей, что составило 30 процентов. Преступление выявили сотрудники УФСБ и УМВД России по Брянской области.

– Своими незаконными действиями заместитель главы администрации Комаричского района Брянской области нарушила охраняемые законом жилищные права и интересы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также допустила неэффективное использование бюджетных средств на сумму более 11 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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