В Брянской области осудят чиновницу за превышение должностных полномочий

В целом ущерб от противоправной деятельности превысил 11 миллионов рублей. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

Бывшая заместитель главы администрации Комаричского района превысила должностные полномочия при обеспечении квартирами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Предварительно установлено, что с 2017 по 2019 годы должностное лицо, зная о частичном несоответствии некоторых квартир техзаданию, подписала акт приема-передачи жилья в рамках государственной программы.

Таким образом, для предоставления сиротам приобрели с нарушениями 10 квартир. На это потратили более 9 миллионов рублей. Кроме этого в Комаричском районе закупили 13 квартир по ценам, превышающим рыночную стоимость более чем на 2,2 миллионов рублей.

В целом ущерб от противоправной деятельности превысил 11 миллионов рублей. Уголовное дело на бывшую чиновницу по факту превышения полномочий будет направлено в Комаричский районный суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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