В Брянске на улице Никитина ямы обнаружили почти на 160 квадратных метрах

Дорожники обещают управиться за два дня. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на улице Никитина в Володарском районе ямы обнаружили почти на 160 квадратных метрах дороги. В пятницу, 26 марта, подрядчики приступили к устранению выявленных дефектов. Ямы латают горячим асфальтом.

Реконструкция улицы Никитина проходила в 2016 году. Так как пятилетний гарантийный срок еще не истек, подрядчик должен выполнить ремонт за свой счет. Дорожники обещают управиться за два дня, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, в Брянске с приходом плюсовых температур воздуха начали ремонтировать ямы на дорогах горячим асфальтом. В регионе ввели в эксплуатацию два из шести асфальтных заводов.

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