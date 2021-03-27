Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 марта 2021 19:05

В Брянске на улице Никитина ямы обнаружили почти на 160 квадратных метрах

Подрядчики приступили к устранению дефектов
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
КомментироватьОставить комментарий

Дорожники обещают управиться за два дня.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на улице Никитина в Володарском районе ямы обнаружили почти на 160 квадратных метрах дороги. В пятницу, 26 марта, подрядчики приступили к устранению выявленных дефектов. Ямы латают горячим асфальтом.

Реконструкция улицы Никитина проходила в 2016 году. Так как пятилетний гарантийный срок еще не истек, подрядчик должен выполнить ремонт за свой счет. Дорожники обещают управиться за два дня, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, в Брянске с приходом плюсовых температур воздуха начали ремонтировать ямы на дорогах горячим асфальтом. В регионе ввели в эксплуатацию два из шести асфальтных заводов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

КАРТИНА ДНЯ