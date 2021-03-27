Брянские дороги начали ремонтировать горячим асфальтом

Использование горячего асфальта значительно ускоряет процесс ремонта. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске с пятницы, 26 марта, при ремонте дорог начали использовать горячий асфальт. В городе запустили два из шести асфальтных заводов. Это связано с наступлением теплой погоды.

Напомним, использование горячего асфальта значительно ускоряет процесс ремонта. К тому же такой асфальт служит дольше. До этого ямки на брянских дорогах латали холодным асфальтом, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

При сохранении хорошей погоды на следующей неделе могут ввести в эксплуатацию еще два асфальтных завода. Также при установлении стабильной плюсовой температуры в Брянске начнется сезон капитальных ремонтов. Обычно он стартует в середине апреля.

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