Опекун истощенной брянской девочки не смогла обжаловать приговор

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Осужденная к восьми годам колонии общего режима опекун истощенной брянской девочки попыталась обжаловать приговор. Однако безрезультатно. Областной суд не нашел оснований для смягчения наказания.

45-летняя бежичанка и ее адвокат в поданном иске указали на недоказанность совершения преступлений и чрезмерную суровость наказания.

- Однако коллегия по уголовным делам Брянского областного суда с учетом мнения представителя прокуратуры области оставила жалобу без удовлетворения, а приговор - без изменения, - уточняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В настоящее время он вступил в законную силу.

Напомним, Бежицкий районный суд Брянска вынес приговор местной жительнице 8 февраля. Ее признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию приемного ребенка, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью девочки и мошенничестве. И приговорил к восьми годам колонии, компенсации морального вреда в 500 тысяч и возмещению материального ущерба в 38 тысяч рублей.

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