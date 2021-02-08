В Брянске приемную мать истощенной девочки осудили на 8 лет

Суд назначил подсудимой 8 лет исправительной колонии общего режима. Также женщине запретили два года заниматься деятельностью по воспитанию приемных детей. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянске состоялся суд над 44-летней местной жительницей. Ее обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию приемного ребенка, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней, а также в мошенничестве, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

Суд установил, что с марта 2017 года по май 2020 года женщина содержала приемную дочь в ненадлежащих условиях. Ребенок длительное время находился взаперти. С малышкой не занимались и скудно кормили. Также ребенку не оказывали необходимую ей медицинскую помощь. Это спровоцировало у семилетней девочки обострение хронических заболеваний.

Также женщина обманула сотрудников городского комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства. Она сняла со счета приемного ребенка 38 тысяч рублей якобы для приобретения коляски, качелей и велосипеда для малышки. Однако средства женщина потратила на свои личные нужды, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Суд назначил подсудимой 8 лет исправительной колонии общего режима. Также женщине запретили два года заниматься деятельностью по воспитанию приемных детей. Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск о взыскании в пользу девочки 500 тысяч рублей морального вреда, а также 38 тысяч рублей материального ущерба.

Напомним, до этого в Брянске осудили начальника группы опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства городской администрации. Ее обвинили в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, что повлекло тяжкий вред здоровью малолетней.

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