«Гуляла с собакой, заметила кострище»: жительница Брянска рассказала, как нашла тело новорожденного

К расследованию привлекли наиболее опытных специалистов следственного комитета и оперативников полиции. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянске продолжают расследовать уголовное дело за убийство малолетнего после обнаружения трупа младенца в лесном массиве на окраине города. Как уточнили в региональном следственном управлении СК России, обожженное тело новорожденного обнаружили утром 24 марта в городском лесу «Заставище» в 280 метрах к северо-западу от дома №32 по улице Дружбы в Бежицком районе. Это здание общежития молокозавода.

Полицейские весь день обходят квартиры в общежитии по улице Дружбы, 32 и опрашивают свидетелей. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

Страшную находку совершила местная жительница. Она гуляла с собакой и случайно наткнулась на останки ребенка, которые находились в потухшем кострище. Как рассказала ее знакомая, тело было сильно обгоревшим, с проломленным черепом, более менее целой оказалась одна ручка. Определить, травма черепа произошла до сожжения или после, было невозможно.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются следственные мероприятия. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

Прибывшие по вызову оперативники осмотрели место происшествия, зафиксировали следы, изъяли значимые для следствия предметы, добросили свидетельницу, сняли слепки с ее обуви. По словам приятельницы, женщина до сих пор находится в шоковом состоянии и очень переживает из-за страшной находки.

– Полицейские весь день обходят квартиры в общежитии по улице Дружбы, 32 и опрашивают свидетелей, – рассказала корреспонденту «КП-Брянск» местная жительница. – Они ищут недавно родивших женщин. Но в нашем доме таких нет.

Назначили комплекс судебно-медицинских и криминалистических экспертиз. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

В настоящее время на месте происшествия продолжаются следственные мероприятия.

– К расследованию привлекли наиболее опытных специалистов следственного комитета и оперативников полиции, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. – Их включили в состав следственно-оперативной группы. Для установления причины смерти новорожденного, наличия и характера повреждений на теле и других значимых обстоятельств назначили комплекс судебно-медицинских и криминалистических экспертиз. Расследование уголовного дела взял на личный контроль руководитель регионального следственного управления.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».