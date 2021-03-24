В Брянске завели уголовное дело после обнаружения обгоревшего тела младенца

Возраст и пол ребенка определить пока невозможно. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Брянске завели уголовное дело по статье 105 Уголовного Кодекса "Убийство" по факту обнаружения в лесу обгоревшего тела младенца. На месте происшествия работают оперативники.

- Следователи выяснят, живым или мертвым родился ребенок, - рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе регионального СУ СКР. - А также причинили ли ему травмы до или после смерти. Для этого назначили необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, возраст и пол ребенка определить пока невозможно, так как тело некоторое время пролежало в лесу.

Останки младенца направили в морг для проведения экспертиз. К расследованию подключился прокурор Бежицкого района. Он уже выехал на место обнаружения страшной находки.

Напомним, утром 24 марта на окраине Брянска, в лесу Заставище обнаружили обгоревший труп младенца с пробитой головой. Это случилось недалеко от общежития молокозавода.

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