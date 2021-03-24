В Брянске в лесу нашли обгоревшее тело младенца с пробитой головой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бежицком районе Брянска нашли в лесу Заставище обгоревшее тело младенца с пробитой головой. Страшную находку увидели на окраине Бежицы неподалеку от общежития молокозавода это произошло утром в среду 24 марта, сообщили в телеграм-канале.

На месте сейчас работают следователи. По факту завели уголовное дело по статье «Убийство».

Информацию «КП-Брянск» подтвердили в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

— Еще предстоит выяснить живым или мертвым родился ребенок, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. — Причинили ли ему повреждения при жизни или уже после смерти. Для этого проведут экспертизы.

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