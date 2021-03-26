Бывший губернатор Брянщины Юрий Лодкин отмечает 83-й день рождения

Брянский экс-губернатор Юрий Евгеньевич Лодкин в пятницу, 26 марта, празднует 83-летие. Фото: Елена РАКОВА

Брянский экс-губернатор Юрий Евгеньевич Лодкин в пятницу, 26 марта, празднует 83-летие.

Он родился в 1938 году в Дятькове. В годы Великой Отечественной войны вместе с матерью попал в фашистский лагерь в Литве. В 1958 году окончил Дятъковский индустриальный техникум. Получил специальность «технолог стекла». После служил в армии.

В 1972 году закончил отделение журналистики Высшей партийной школы при ЦК КПСС. Работал в дятьковской районной газете, «Брянском рабочем», собкорром ТАСС в Брянской области.

В 1990 году Лодкина избрали народным депутатом РСФСР, а в апреле 1993 года Юрий Лодкин стал главой администрации Брянской области.

В декабре 1993 года его избрали в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. С 1994 по 2004 годы работал в должности главы администрации Брянской области.

Именинник Юрий Лодкин обладает писательским талантом. Из-под его пера вышли несколько десятков книг. Кстати, одну из них он презентовал 10 марта 2021 года в областной библиотеке имени Федора Тютчева.

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