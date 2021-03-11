Юрий Лодкин представил книгу «Сказы брянского леса»

Член Союза писателей, Союза журналистов и первый губернатор Брянской области Юрий Лодкин представил свою новую книгу "Сказы брянского леса". Фото: ГТРК "Брянск".

Член Союза писателей, Союза журналистов и первый губернатор Брянской области Юрий Лодкин представил свою новую книгу "Сказы брянского леса". Презентация состоялась в областной научной библиотеке имени Тютчева, сообщает ГТРК «Брянск».

Тираж книги ограничен. Автор подарил ее брянским библиотекам и гостям встречи. На ней присутствовали журналисты, преподаватели вузов, брянские писатели.

К жанру сказов автор обращается не первый раз. В книге слились быль и сказка, день сегодняшний и минувший, легенды и имена популярных в области людей.

Из-под пера Юрия Лодкина вышли больше полутора десятка книг. Это произведения художественных и публицистических жанров.

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