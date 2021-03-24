«В общежитии не было беременных!»: местные жители о сожженном младенце в Брянске

На месте ЧП и в округе продолжают работать полицейские и следователи. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

В общежитии молокозавода в брянской Бежице, в окрестностях которого 24 марта нашли обугленное тело новорожденного, в последнее время не было беременных. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске» рассказала одна из жительниц дома №32 по улице Дружба.

Пятиэтажка у леса «Заставище» давно не является общежитием. Это обычный дом. Общежитие сохранилось лишь на верхнем этаже.

– В доме нет неблагополучных семей, – заявляет женщина. – Не было здесь в последнее время и беременных. А вот в лесу, где обнаружили тело младенца, часто видела приезжих на автомобилях, наркоманов и алкоголиков. Потому убеждена, что преступление совершили не наши жители.

Пятиэтажка у леса «Заставище» давно не является общежитием. Это обычный дом. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

Женщина добавила, труп обнаружила ее знакомая. Она рано утром выгуливала собаку. Тело новорожденного лежало у кострища. О находке горожанка поспешила сообщить в полицию. С ее слов, «преступление совершили явно не сегодня». Судя по внешнему виду, оно пролежало на земле как минимум несколько недель.

Кстати, еще один труп нашли в этом же лесу месяцем ранее. Тогда умер мужчина.

Страшную находку обнаружили в городском лесу "Заставище" на окраине Бежицы. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

На месте ЧП и в округе продолжают работать полицейские и следователи. С самого утра они обходят близлежащие дома и ищут возможных свидетелей преступления.

На месте ЧП и в округе продолжают работать полицейские и следователи. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

– Живу на первом этаже 32-го дома, – рассказывает другая собеседница. – В первой половине дня ко мне в квартиру заходили полицейские. Интересовались беременными женщинами, живущими в округе, которые могли недавно родить. Лично я ничего подозрительно в последнее время не видела и не слышала. Об инциденте узнала из соцсетей.

Напомним, по факту обнаружения тела новорожденного со следами термического воздействия завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Оно лежало в городском лесу «Заставище» в Бежицком районе – в 280 метрах к северо-западу от дома №32 по улице Дружбы. Работавшие на месте ЧП оперативники изъяли «значимые для расследования предметы и объекты». Расследовать резонансное дело будет следственно-оперативная группа. В нее включили наиболее опытных следователей, следователей-криминалистов и полицейских. Страшную находку передали в морг для проведения необходимых судебно-медицинских и криминалистических экспертиз.

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