Обвиняемую в афере на 6 млн рублей жену брянского экс-замгубернатора оставили в СИЗО

Фигурантка громкого уголовного дела – супруга бывшего заместителя губернатора Александра Горшкова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обвиняемую в мошенничестве на шесть миллионов рублей оставили под стражей. Апелляционную жалобу адвоката обвиняемой суд отклонил. Об этом стало известно утром в среду, 24 марта.

Фигурантка громкого уголовного дела – супруга бывшего заместителя губернатора Александра Горшкова, сообщает издание «Брянские новости». Однако официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, крупную аферу провернули две женщины – адвокат и ее знакомая – в 2018 году. Адвокат и ее подруга убедили подследственного дать взятку в шесть миллионов рублей и получить взамен условное наказание за совершенное преступление. В итоге брянец продал свой дом и передал необходимую сумму своему защитнику – якобы для последующей передачи денег некому лицу. Еще полтора миллиона ушло на комиссионные. Остаток в 1,5 миллиона рублей защитница вернула клиенту и его супруге.

Задержали предполагаемых преступниц 10 марта. На следующий день им предъявили обвинение. И заключили под стражу до 8 мая.

Адвокат жены экс-губернатора подавал апелляционную жалобу на это решение. Однако безрезультатно - суд оставил меру пересечения прежней. Судьи учли наличие у подследственной заграничного паспорта и начальную стадию расследования.

Аналогичную жалобу второй фигурантки уголовного дела пока не рассмотрели.

Кстати, экс-замгубернатора Горшкова осудили в 2018 году. Его признали виновным в покушении на мошенничество. За вознаграждение он – еще работая заместителем директора ЗАО «Группа Кремний Эл» – обещал победу в конкурсе по закупке для областного промышленного парка и приемку заказчиком ненадлежащего оборудования. Приговором суда виновному назначили три года условно.

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