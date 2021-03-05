Брянской чиновнице не смягчили приговор по делу об истощенной девочке

Фото: Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина.

В Брянске оставили без удовлетворения апелляционную жалобу бывшей начальницы группы опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства горадминистрации. Вынесенный ранее Советским районным судом приговор оставили без изменений.

За халатность, повлекшую по неосторожность тяжкий вред здоровью человека, женщина проведет один год в колонии-поселении. Также ей на два года запретили занимать руководящие должности в органах государственной и муниципальной власти.

Напомним, в Брянске в 2020 году обнаружили семилетнюю девочку, доведенную приемными родителями до истощения. Ребенок не ходил и не разговаривал. Малышку поместили в дом ребенка, а впоследствии отдали в новую семью.

Были заведены уголовные дела. Бывшей приемной матери дали 8 лет исправительной колонии общего режима. Сотруднице органа опеки присудили год колонии-поселения. Чиновница попыталась обжаловать приговор суда, посчитав его излишне строгим. Судебная коллегия по уголовным делам Брянского областного суда апелляционную жалобу не удовлетворила, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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