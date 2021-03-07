В брянских Белых Берегах активисты достроили мост через Понемель

Фото: скриншот видео, опубликованного в сообществе "Белые Берега@ соцсети vk.com/

В поселке Белые Берега Фокинского района Брянска активисты достроили мост через реку Понемель. Это произошло в субботу, 6 марта. Информацию о завершении работ разместили в сетевой группе населенного пункта.

Поучаствовать в благом деле могли все желающие. Сбор назначали на девять часов утра. А сам мост возводили за озером, на спортивно-историко-патриотическом маршруте.

"Доделали перила, сделали подсыпку с утрамбовкой с одной стороны и торжественно разбили бутылку шампанского. Руки в мозолях, одежда в опилках и воде... Это был четвертый день большой работы, не считая многочисленных дней подготовки и завоза материала. Осталось лишь по мелочи: убрать все лишнее, подровнять стенд, доделать заезд и обработать мост пропиткой, но это уже по теплу!", - сообщили участники сообщества "Белые Берега".

Напомним, благодаря сооружению брянцы смогут добраться к памятнику погибшим летчикам экипажа ИЛ-2.

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