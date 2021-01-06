В брянском поселке Белые Берега активисты приступили к строительству моста через реку Понемель. Основные работы должна предварить постройка временной зимней дороги через болото. Поучаствовать в общем деле могут все желающие. Информация об этом появилась в сетевой группе населенного пункта 5 января.Благодаря сооружению белобережцы смогут добраться к памятнику погибшим летчикам экипажа ИЛ-2. Он расположен за озером.«Для того, чтобы начать работу, нужно построить (уплотнить снег для промерзания) временную зимнюю дорогу через болото к месту строительства. Мы сегодня попробовали, но нам нужна помощь. Если кто хочет нам помочь, подходите утром 6 января к мосту «Поленка» через реку Снежеть. Мы будем рады вашей помощи», - такой пост оставили в соцсетях активисты.Жители поселка предупредили: прогулять пешком придется около пяти километров. В крайних случаях добраться до места работ можно будет и на транспорте: двух автомобилях.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».