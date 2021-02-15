Бывший заместитель брянского губернатора Александр Коробко переходит работать в другой регион

Александр Коробко трудился в правительстве Брянской области с 2014 года. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В понедельник, 15 февраля, заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко объявил о своей отставке. Как стало известно изданию «КП-Брянск», высокопоставленный чиновник переходит работать в другой регион страны.

Напомним, Александр Коробко трудился в правительстве Брянской области с 2014 года. Сегодня его проводили в отставку. Губернатор Александр Богомаз вручил ему благодарность от президента и пожелал успехов на новом поприще.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».