Заместитель брянского губернатора Александр Коробко заявил об отставке

Заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко объявил о том, что оставляет занимаемую должность. Об этом сообщил в понедельник, 15 февраля, телеканал «Брянская Губерния».

Александр Богомаз вручил бывшему заместителю благодарность президента России за создание в регионе цифрового телевидения. Также губернатор пожелал Александру Коробко успехов и отметил, что его профессионализм, знания и навыки пригодятся в других регионах.

Александр Коробко родился в Стародубе Брянской области 1 сентября 1971 года. С 2004 по 2014 годы был главой администрации города Стародуба. В 2014 году перешел в правительство региона, где занимал должность заместителя губернатора.

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