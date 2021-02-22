Брянская область оказалась в лидерах по росту цен на продукты в январе

Рост цент в Брянской области в январе составил 8,78 процента. Фото: Мария ЛЕНЦ

Брянская область стала лидером по росту цен на продовольствие в январе. Такие данные обнародовала международная аудиторско-консалтинговая сеть «ФинЭкспертиза».

Цены на продовольственные товары в России в первом месяце 2021-го – в сравнении с январем прошлого – увеличились на семь процентов. И обогнали инфляцию. Причем рост оказался максимальным за пять последних пять лет, с 2016 года (!).

В большей степени продукты дорожали в небогатых регионах с невысокими доходами населения, констатируют эксперты.

На девятом месте в опубликованном списке оказалась и Брянская область, где рост составил 8,78 процента. Похожая ситуация наблюдалась в Дагестане, Адыгее, Хакасии, Калмыкии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, а также Саратовской, Рязанской и Калужской областях.

Напомним, на днях на значительный рост цен в регионе указывал и Брянскстат. Согласно его отчету, больше всего у нас за год подорожали сахар (59,2 процента), яйца (25,1 процента), подсолнечное масло (24,2 процента), крупы и бобовые (около 23 процентов).

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