Брянская область оказалась в лидерах по росту цен на продукты в январе

Рост цент в Брянской области в январе составил 8,78 процента.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Брянская область стала лидером по росту цен на продовольствие в январе. Такие данные обнародовала международная аудиторско-консалтинговая сеть «ФинЭкспертиза».
Цены на продовольственные товары в России в первом месяце 2021-го – в сравнении с январем прошлого – увеличились на семь процентов. И обогнали инфляцию. Причем рост оказался максимальным за пять последних пять лет, с 2016 года (!).
В большей степени продукты дорожали в небогатых регионах с невысокими доходами населения, констатируют эксперты.
На девятом месте в опубликованном списке оказалась и Брянская область, где рост составил 8,78 процента. Похожая ситуация наблюдалась в Дагестане, Адыгее, Хакасии, Калмыкии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, а также Саратовской, Рязанской и Калужской областях.
Напомним, на днях на значительный рост цен в регионе указывал и Брянскстат. Согласно его отчету, больше всего у нас за год подорожали сахар (59,2 процента), яйца (25,1 процента), подсолнечное масло (24,2 процента), крупы и бобовые (около 23 процентов).
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