В Брянской области за год подорожали сахар, подсолнечное масло и яйца

Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области за прошедший год больше всего подорожали сахар, подсолнечное масло и яйца. Брянскстат опубликовал индекс потребительских цен в отношении января прошлого года и января нынешнего.

По данным статистики, больше всего подорожал сахар-песок - на 59,2 процента. На втором месте яйца. Они за год прибавили в цене 25,1 процента. Масло подсолнечное подорожало на 24,2 процента. Почти на 23 процента стали дороже крупы и бобовые.

В целом продовольственные товары без алкогольных напитков стали дороже на 9,2 процента. Ни одна из групп товаров не подешевела за прошедший год.

Спиртное подорожало за год на пять процентов.

Кстати, по данным за январь 2021 года стоимость минимального набора продуктов в Брянской области составила 4233,85 рубля.

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